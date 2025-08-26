Comunidad cifra en un 0,26% el seguimiento de la huelga de 24H en La Paz

Archivo - Archivo.- La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cifrado en 19 trabajadores, el 0,26%, el seguimiento de la huelga de 24 horas convocada para este martes en el Hospital Universitario de La Paz para denunciar la falta de personal en el centro en verano.

En declaraciones a los medios desde San Sebastián de los Reyes, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que el paro tiene un seguimiento de 19 de los 7.300 profesionales del centro. Del total, once es personal en formación, cuatro son enfermeras, hay un TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y el resto es personal administrativo.

Con esta protesta, convocada por los trabajadores para denunciar la "insostenible" falta de profesionales durante el verano, los organizadores reclaman una "suficiente" contratación de personal, plantillas de trabajo con tres meses de antelación y disfrute de los días de libre disposición.

La consejera madrileña ha apuntado que desde la Comunidad de Madrid se trabaja para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en aspectos como el Estatuto Marco y ha recalcado el derecho del personal a disfrutar de sus vacaciones, "siempre asegurando la atención sanitaria 24-7".

En la misma línea, "en base a esa falta de profesionales sanitarios", desde el Ejecutivo autonómico se busca mejorar la asistencia en Urgencias, una de las reivindicaciones del sindicato "minoritario" TERE, que apoya la protesta.

Al hilo, ha recordado que el Ministerio se ha negado a que la Comunidad de Madrid cuente, tal y como ha ofrecido la Comunidad, con 61 plazas nuevas de profesionales en formación para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias o Emergencias. "Sólo nos ha aprobado 11", ha lamentado.

"No los entendemos. Esa formación corre a cargo de nuestros profesionales sanitarios, de su tutorización, y el dinero para pagar esos sueldos también depende de la Comunidad de Madrid, con lo cual, esos 69 profesionales que se podían haber formado no los han querido", ha alegado.

En cualquier caso, ha subrayado, "eso no quita para que día a día" la Comunidad se preocupe porque los profesionales sanitarios estén "en las mejores condiciones para tratar al resto de la población".