La Comunidad cifra en 11,7 millones el impacto de la huelga médica, con 7.357 cirugías y 152.185 consultas suspendidas

Archivo - Varias personas durante una concentración de médicos, frente a la Consejería de Sanidad, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 12,8 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre hasta este miércoles, con 8.148 cirugías, 167.114 consultas y 17.321 pruebas suspendidas.

En concreto, desde el departamento que dirige Fátima Matute han estimado en 12.874.724 euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. Cinco meses en los que se ha suspendido 8.148 cirugías, 167.114 consultas y 17.321 pruebas en la sanidad madrileña.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".