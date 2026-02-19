La Comunidad cifra en 80.000 los pacientes afectados por la huelga de médicos y un impacto económico de 6,3 millones

Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario de Móstoles, en la cuarta jornada de huelga general del sector médico, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). Los profesionales médicos y facultativos de toda España están l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cifrado en 80.000 los pacientes afectados por sus consultas externas con motivo de los ocho días de la huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco, con un impacto económico de 6,3 millones de euros.

Lo ha detallado este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, donde ha apuntado que se han suspendido 3.668 cirugías, 8.567 pruebas y casi 8.000 consultas en Atención Primaria.

Por su lado, ha destacado que la región "sigue teniendo las mejores listas de espera de toda España". "Tenemos 49 días para la espera quirúrgica, cuando en la media de España son 118 días. Siempre hemos estado al lado de los profesionales sanitarios, incluidos los médicos, porque yo soy médico. Y lo que hacemos es eso, trabajar por y para los profesionales sanitarios", ha defendido.

Previamente, la diputada de Vox Raquel Barrero ha preguntado por las medidas que adoptará el Gobierno autonómico para reducir las listas de espera sanitarias en el año 2026, alertando de que a cierre de 2025 la región registraba "más de 100.000".

"Reducir las listas de espera no se consigue con comparaciones con la media nacional ni con anuncios genéricos. No sé si están ustedes muy ocupados con sus luchas internas de gobierno, pero estas listas de espera llevan fruto de mucha decisión política equivocada y de la ausencia de planificación", ha criticado.

A su vez, la parlamentaria ha advertido de que en la región "faltan profesionales porque no se retiene talento joven de médicos en Madrid ni de enfermería tampoco". "Quizás porque hay un maltrato sostenido de la Administración del Partido Popular", ha añadido.

"ME GUSTARÍA QUE SE PUSIERAN A TRABAJAR A NUESTRO LADO"

Matute ha contestado con las ofertas públicas de empleo de la región, que han estabilizado a 34.000 profesionales, "el primer concurso de traslado que hemos hecho en muchísimos años". De la partida de lista de espera, "se ha consolidado otros 379 médicos para que hagan actividad".

"Lo que me gustaría es que se pusieran a trabajar a nuestro lado. Hagan ustedes que se retire ese Estatuto Marco lesivo y regresivo y que se nos escuche a los médicos con el resto de profesionales. Díganle ustedes a la médica (María Jesús) Montero que financie bien la sanidad que es menos del 6,7& del Producto Interior Bruto (PIB)", ha insistido.

Asimismo, la consejera madrileña ha remarcado que seguirán "teniendo las mejores listas de espera pese a que la ministra, Mónica García, va a sacar un nuevo real decreto de listas de espera que ha comunicado a través de los medios, pero que no ha trabajado con las comunidades autónomas y que no incluye mejoras para tener menos tiempo".