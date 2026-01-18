Comunidad y Ayuntamiento despliegan personal en Atocha para atender a afectados por el descarrilamiento en Córdoba

Pasajeros en el andén en Atocha- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han puesto a disposición de las autoridades recursos sanitarios y de transporte tras el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

En concreto, un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado sobre las 19,45 horas en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que ha provocado que invadiera la vía contigua, por donde circulaba otro convoy procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

"Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Así, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y Metro de Madrid han trasladado a Renfe su total disposición para ofrecer ayuda y colaborar en las actuaciones que sean necesarias.

Por su parte, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que haga falta.

Los servicios de emergencias del Ayuntamiento de la capital también se han puesto a disposición de Adif y Renfe, han precisado desde Emergencias Madrid.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han subrayado que están siguiendo con "máxima atención" el accidente para "dar respuesta". "Prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia", ha señalado en la red social 'X' el delegado, Francisco Martín.

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas, mientras que la compañía Iryo ha puesto a su disposición el teléfono 900001402.