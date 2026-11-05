La Comunidad comienza la tramitación de una nueva ayuda para personas con ELA de 9.000 a 18.000 euros según el grado

Archivo - Centro Especializado de Atención Diurna para Pacientes de ELA en el Hospital Enfermera Isabel Zendal - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comenzado la tramitación la tramitación de una nueva ayuda específica para las personas con ELA que supondrá 9.000 euros para grado I; 14.000, para grado II; y 18.000 para grado III.

Lo ha anunciado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que será directa, anual, de pago único y compatible con las demás prestaciones.

Estarán estarán disponibles en 2027 con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros. "Para que cada persona lo destine a lo que necesite y decida.Para contratar a quien quieran como cuidador, para tener un fisioterapia en casa, para comprar una cama articulada o un equipo para comunicarse, o para habilitar su vivienda o su vehículo.", ha recalcado tras recordar que fue un compromiso de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el Estado de la Región.

En su intervención ha reivindicado la apuesta de la Comunidad en la atención a las personas con esta patología y ha cifrado en 184 los pacientes con ELA a los que se les ha reconocido el grado III+ a raíz de que en Madrid se haya creado un equipo de gestores para orientar a las familias y un sistema de derivación específico con todas las unidades ELA y desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Frente a ello, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber tenido "la 'Ley ELA' metida en un cajón durante tres años" para acabar llevándola al Congreso "obligado en el tiempo de descuento". "Además lo hizo sin financiación y creando 17 realidades distintas, generando enfermos de primera y de segunda en función del código postal", ha insistido.