La Comunidad confía en que el Plan Vive Universitario ayude a retener talento joven ante el problema de la vivienda

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). Ayuso comparece hoy a petición propia en el Pleno de la Asamblea d - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha mostrado su confianza en que el nuevo Plan Vive Universitario ayudará a retener talento joven ante el problema de la vivienda.

Así lo ha detallado este viernes a los medios de comunicación antes de la reunión de la Conferencia de Educación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, en el que ha detallado que todavía están trabajando en esta iniciativa.

"Es un programa estratégico para procurar que tengamos la vivienda suficiente para nuestros estudiantes, que no se nos vaya el talento por los problemas que estamos viviendo en temas de vivienda de nuestros jóvenes", ha defendido.

Zarzalejo ha subrayado que, a través de la colaboración público-privada, la Comunidad pondrá los terrenos y planificará junto con las universidades las residencias para "procurar que los jóvenes vengan a Madrid en condiciones adecuadas para estudiar". "Somos la capital de la universidad en España", ha destacado.

Tal y como informó la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su comparecencia a petición propia en la Asamblea regional, el nuevo programa buscará "construir residencias de estudiantes, facilitar el alojamiento y su acceso a la educación universitaria".