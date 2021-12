La Comunidad confirma un cuarto positivo por ómicron, el primero de reinfección

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha confirmado este viernes el cuarto caso positivo de contagio por la variante ómicron del Covid-19 en la región, el primero por reinfección.

Se trata de una joven de 23 años cuyo contacto está relacionado con el hombre de 62 años que se contagió por transmisión comunitaria, el primer caso en España de estas características, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

La joven se contagió el pasado verano de Covid-19, en esta ocasión por la variante Delta, la predominante en la Comunidad con casi el 100% de los casos. En este caso, había recibido una dosis de Pfizer (al ser menor de 65 años y haber pasado el virus) y se encuentra en buen estado, con síntomas leves y en aislamiento domiciliario.

Su caso se relaciona con varón de 62 años confirmado este jueves como positivo por esta variante y sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho con otra persona que proceda de países en los que se ha detectado.

Además, a principios de esta semana se confirmó el positivo por esta nueva variante del SARs-CoV-2 en un hombre de 51 años y una mujer de 61 años que llegaron a España procedentes de Sudáfrica vía escala en Ámsterdam (Países Bajos). En ambos casos dieron positivo en Covid-19 en test de antígenos realizado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En cuanto a estos tres últimos casos, los contagiados estaban inmunizados con las dos dosis de Pfizer y con el doble vial de AstraZeneca. Además, hay varios casos sospechosos en la región.

LA VACUNA NO PROTEGE CONTRA REINFECCIONES

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha notificado 109 casos de la variante ómicron confirmados en 16 países, la mayor parte de ellos con síntomas leves y sin mortalidad.

"Si se convierte en cepa dominante y con este cuadro clínico sería una noticia bastante esperanzadora", ha destacado el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, en un mensaje en redes sociales.

Precisamente, el Ministerio de Sanidad ha advertido este viernes de que "aumenta la evidencia" de que la variante ómicron de la Covid-19 "escapa a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas".

"Desde la última actualización, se han detectado numerosos casos de ómicron a nivel mundial y aumentan las evidencias de que esta variante escape a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas", recoge el Ministerio en la actualización de la Evaluación rápida de riesgo de ómicron, publicada este viernes.

El informe, firmado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido por el doctor Fernando Simón, apunta que ómicron "es la más divergente genéticamente" de las que se ha detectado durante la pandemia, lo que "plantea una gran preocupación de que pueda estar asociada con una reducción significativa en la efectividad de la vacuna y un mayor riesgo de reinfecciones".

También se han pronunciado en este sentido desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha apuntado que la infección previa podría no proteger contra la nueva variante ómicron, al contrario de lo que sí ocurría con delta. "Creemos que esa infección previa no proporciona protección contra la infección debida a ómicron. Sin embargo, es de esperar que les proporcione protección contra el ingreso en el hospital y la muerte. Eso es bastante grande porque la infección previa solía proteger contra delta y ahora con ómicron no parece ser el caso", señaló este martes.

En cualquier caso, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha llamado a la cautela ante la confirmación de transmisión comunitaria por la variante ómicron en la región pero ha subrayado que, a pesar de ese aumento de la contagiosidad que produce, el cuadro clínico se desarrolla con síntomas leves, lo que permite hablar de "cierto optimismo".

En este sentido, ha admitido que la aparición de una nueva variante siempre genera "cierta inquietud", con la "noticia no tan buena" de una mayor reinfección, pero ha considerado que faltan "semanas" todavía para despejar ciertas "incertidumbres" como el escape vacunal.