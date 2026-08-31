La Comunidad considera que Sánchez "llega tarde" porque ya se han ofrecido "todas las explicaciones" sobre el ático

Archivo - El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, interviene durante una recepción a los representantes de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha replicado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "llega tarde" con sus críticas sobre el ático de Chamberí porque ya se han ofrecido "todas las explicaciones" por parte del Ejecutivo autonómico.

"Creo que se han dado todas las explicaciones sobre el ático. Pedro Sánchez, como siempre, llega tarde", ha señalado De Paco a los medios en su visita a la Ciudad Deportiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), tras las acusaciones lanzadas por Sánchez en una entrevista en la 'Cadena SER'.

De Paco ha remitido a la comparecencia que ha solicitado en la Asamblea de Madrid el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para informar sobre la gestión patrimonial de la empresa pública que compró y ha puesto a la venta el ático de Chamberí.

"A quien sí he escuchado es al consejero de Presidencia diciendo que comparecerá en la Asamblea dando explicaciones del mismo. Creo que más no se puede hacer", ha zanjado.

Las declaraciones se producen después de que Sánchez haya denunciado este lunes la "impunidad" con la que, a su juicio, actúa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ha acusado de querer comprarse "un aticazo con la pasta de los madrileños" para vivir en él.

Además, ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "qué sabía" en abril sobre este inmueble, después de que el líder de los 'populares' afirmara en una entrevista con Europa Press que el Gobierno madrileño le había comunicado entonces que buscaba una ubicación temporal por las obras previstas en la Real Casa de Correos.

El presidente del Gobierno se ha referido así al ático adquirido por el Ejecutivo autonómico situado en el paseo del General Martínez Campos que Planifica Madrid ha sacado a la venta posteriormente por un precio de salida de 6,7 millones de euros --junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía-- para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Según explicó el Gobierno regional, estaba previsto que el inmueble sirviera como despacho temporal de Ayuso durante unas obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica La adquisición del ático está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid tras recibir varias denuncias: una presentada por el partido anticorrupción Iustitia Europa, otra del PSOE-M y tres cursadas por particulares.

Ayuso, que considera que las explicaciones están dadas, negó en reiteradas ocasiones que el inmueble se hubiera adquirido para su uso personal tras las acusaciones de la izquierda de querer una vivienda oficial, afirmando que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder".

El Ejecutivo autonómico ha registrado una solicitud de comparecencia a petición propia del consejero Miguel Ángel García Martín para informar en el Pleno sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble.