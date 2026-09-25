La Comunidad continúa con reforma del Estadio de Vallecas e insiste en que el Rayo seguirá "salvo que club se lo lleve"

Archivo - Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha afirmado que continúan con el proyecto de reforma del Estadio de Vallecas y ha insistido en que "no hay posibilidad" de que el Rayo salga de su estadio "salvo que el club se lo lleve".

Así lo ha señalado tras un encuentro con los medios de comunicación, donde ha trasladado que "por ahora" los incumplimientos del club han sido solventados y el Rayo puede volver a jugar. "La Comunidad va a garantizar que el Rayo Vallecano pueda jugar siempre en su estadio, porque ese ha sido nuestro objetivo desde el primer momento", ha expresado.

De Paco ha insistido en que quieren que el Rayo juegue en su estadio, al igual que jugadores y la afición, y en eso es en lo que van a trabajar. "Pero para eso es necesario, y lo hemos dicho desde el primer momento, una reforma integral del estadio para que esté a la altura de su equipo y también a la altura de su barrio y de su afición", ha señalado.

Es por ello que ha incidido en que el Rayo "seguirá jugando en Vallecas y tendrá un estadio a su altura", además de detallar que en un plazo de 20 días esperan poder tener el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora que extinga la concesión al club y a partir de ahí "seguir trabajando".

Ahora mismo consideran desde la Comunidad que el Rayo no está "capacitado para ser el gestor" del estadio, si bien ha subrayado sus rendimientos financieros y de trabajo en el club, pero ha insistido en que el Rayo no va a salir de su estadio.