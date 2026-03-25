La Comunidad crea un comité de emergencias de sanidad animal para reforzar la gestión frente a enfermedades

Archivo - Rebaño de cabras trasladándose durante las actividades programadas en el proyecto ‘Trashumarte’, a 21 de febrero de 2026, en El Berrueco, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MORATA DE TAJUÑA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno este miércoles a la creación de un Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis con el objetivo de reforzar la gestión de enfermedades de origen animal.

Se trata de un nuevo órgano colegiado destinado a reforzar la gestión, coordinación y respuesta ante enfermedades de origen animal que puedan poner en riesgo la salud pública y la cabaña ganadera, ha indicado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el Consejo de Gobierno celebrado en Morata de Tajuña.

"El mayor problema que puede tener la ganadería española, avisamos, es la sanidad animal, como ha ocurrido, por ejemplo, con la peste porcina o con la gripe aviar", ha señalado la dirigente regional, quien ha asegurado que esto puede crear "una gran crisis de exportaciones".

La iniciativa responde al actual contexto epidemiológico, caracterizado por la reaparición de afecciones previamente erradicadas en España, como la peste porcina africana, así como por la aparición de otras emergentes, como la dermatosis nodular contagiosa en bovinos, han señalado desde el Gobierno autonómico.

Estas patologías generan un elevado impacto, al provocar graves pérdidas tanto económicas en las explotaciones ganaderas como de ejemplares.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es anticiparse ante situaciones que, por su carácter imprevisible y urgente, requieren de mecanismos de actuación inmediatos. Así, el Comité coordinará a todas las consejerías, organismos públicos y entidades implicadas en la gestión de estos escenarios.

Entre sus funciones se encuentra la de analizar, evaluar y proponer recomendaciones o mejoras relativas a las medidas de prevención, control y erradicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

Estará presidido por la persona titular de la viceconsejería con competencias en sanidad animal y contará con una vicepresidencia ejercida por la Dirección General competente en esta materia.

Formarán parte del órgano, como vocales, representantes de las direcciones generales relacionadas con la salud pública, biodiversidad, seguridad y emergencias, carreteras y la gerencia del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDRA).

A las reuniones podrán asistir, con voz, pero sin voto, miembros de otros departamentos y entidades cuya participación se considere de interés. Especialmente, las facultades de veterinaria de las universidades madrileñas, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, el SEPRONA o la Cámara Agraria regional.