La Comunidad creará un Centro de Excelencia de IA y contará con la primera nube soberana de una CCAA

Archivo - El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha avanzado este lunes la creación de un Centro Excelencia de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías Avanzadas como espacio desde el que se gestione toda la infraestructura asociada a la IA en la región y que dará servicio a toda administración regional, a las universidades y al ecosistema tecnológico.

En un desayuno informativo de Executive Forum en Madrid, el consejero ha explicado que se ubicará en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid y reunirá a expertos, profesionales y recursos especializados con el objetivo de reforzar la eficiencia, seguridad y utilidad de los proyectos emprendidos por la Administración autonómica.

Según ha explicado, gestionará tanto la computación especializada como la cuántica, ayudando también a universidades y todo tipo de iniciativas en este ámbito, y combinará el desarrollo de herramientas de IA generativa (asistentes virtuales), con sistemas inteligentes que permiten automatizar trabajos repetitivos, como gestionar correos electrónicos, redactar documentos o preparar presentaciones.

PRIMERA NUBE SOBERANA

Asimismo, contará con la primera nube soberana para IA de una Comunidad Autónoma, una infraestructura digital avanzada donde los datos y los modelos de IA de la Administración pública se almacenan, procesan y gestionan, garantizando además que la estrategia del Gobierno regional en esta materia cumpla con la normativa europea y la futura Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA).

En este marco, y para fortalecer aún más estas capacidades, ha recordado que el Ejecutivo madrileño va a adquirir un computador cuántico que se instalará en la Universidad Politécnica (UPM) para uso de universidades, centros de investigación y empresas. "Permitiría atraer inversión, acelerar la investigación científica y generar empleo altamente especializado", ha subrayado.

Además, ha remarcado esta infraestructura de última generación posicionará también a la región como líder nacional en este campo. "Pero la infraestructura más importante sigue siendo la humana. El profesional del futuro deberá combinar conocimiento técnico, capacidad de adaptación y pensamiento crítico", ha remarcado López-Valverede, que ha apuntado que más de 85.000 ciudadanos ya se han formado en Inteligencia Artificial en la Comunidad de Madrid y a esto se suman otros 170.000 empleados públicos que están siendo formados actualmente.

En este marco, el consejero ha subrayado el "liderazgo" de la Comunidad en materia de digitalización. "Los indicadores confirman que Madrid lidera estructuralmente la economía digital española y se posiciona como referencia europea. Cuenta ya con 354.596 afiliados en alta tecnología, lo que supone un 37,1%. Supera a Cataluña en una proporción de 1,57 veces y acumula más de un tercio del empleo tecnológico de nuestro país. Este dato refleja una concentración de talento ya estructural, no coyuntural. Este diferencial, frente a la segunda comunidad, lleva casi una década ampliándose", ha remarcado.

Asimismo, ha detallado cómo la región cuenta con 19.933 empresas en estos sectores, el 25,5% del total nacional. De ellas, el 30,1% de las que tienen diez o más empleados ya emplea IA, dato que ha crecido un 69% en solo un año.

"Pero liderar no es solo incorporar tecnologías, es tomar decisiones estratégicas, anticiparse y tener claro para qué sirve cada avance, en nuestro caso, con una idea sencilla pero exigente. Que la digitalización mejore de forma tangible la vida de las personas, de los ciudadanos, impulse a las empresas y refuerce la capacidad de nuestra administración. Respuestas más ágiles, más útiles y también más humanas", ha alegado.

En este sentido, ha recordado el nuevo portal institucional de la Comunidad, apoyado en el avatar 'Sol', basado en Inteligencia Artificial generativa y que ha integrado más del 68% de los servicios de la Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata de un avatar de IA para asistencia personalizada que acerca los servicios públicos a los ciudadanos; Cuenta Digital, que supera los 10 millones de accesos y utilizado ya por 1,2 millones de usuarios con 1,38 millones de trámites, y el proyecto eficiencia que ha automatizado procesos con 161 robots y un ahorro de 192.000 horas anuales.

"Pero detrás de estos números hay algo mucho más relevante, resultados reales para las personas, porque estamos reduciendo hasta un 60% el tiempo de gestión, un 73% la documentación requerida y un 50% los tiempos de resolución. Esto significa menos esperas, menos desplazamientos y más tiempo para lo importante", ha recalcado.

En la misma línea, López-Valverde ha remarcado que la IA es ya una herramienta real al servicio de la Administración, las empresas y los ciudadanos" y, en este sentido, ha destacado los casi 200 casos de uso en la Comunidad de Madrid, de los que 102 ya están operativos. De ellos, Sanidad concentra 76, circunstancia que, en su opinión, refleja su "potencial para mejorar diagnósticos, agilizar procesos, optimizar recursos y reforzar la calidad asistencial".

Como ha explicado, la IA se está utilizando para buscar documentos, resumir información, clasificar expedientes, generar plantillas, analizar datos y facilitar la toma de decisiones en entornos complejos, en ámbitos como justicia, vivienda, transporte o medio ambiente, y aplicaciones que van desde la automatización documental hasta asistentes conversacionales y sistemas de análisis inteligente.

CANDIDATURA GIGAFACTORÍA

En esta apuesta por liderar la carreta teconológica, ha recordado la candidatura española a albergar una de las futuras Gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea. El Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de Iron Mountain Data Centers, en San Fernando de Henares, ha sido seleccionado para formar parte de ella.

"Nosotros fuimos invitados en el proyecto cuando se vio que la candidatura que tenían en Cataluña era inviable por los tiempos que marcaba Europa", ha recordado el consejero, que ha resaltado que en Madrid están implantados 34 centros de datos ya actualmente y hay entre 15 y 16 en construcción. "Apoyar la candidatura de Madrid porque eso es riqueza que va a traer y capacidad que va a traer para la investigación, para las startups".

Preguntado en este sentido por las garantías de abastecimiento de energía para los centros de procesamiento de datos, el consejero ha ironizado con que el verdadero punto de inflexión será 2027, cuando llegue el cambio de gobierno en la Moncloa.

"Es un punto de inflexión interesante porque al final nos facilitaría todo. Mientras, como somos ingenieros, utilizamos el ingenio para conseguir poner soluciones a corto plazo", ha apuntado.