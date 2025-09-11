La Comunidad creará un Centro de Operaciones de Ciberseguridad para reforzar sistemas críticos de la Administración

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid creará un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad con el objetivo de reforzar la protección de los sistemas críticos de la Administración autonómica con un equipo de especialistas monitorizando la infraestructura tecnológica regional y local durante 24 horas, los 365 días del año.

Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid. En concreto, se pretende vigilar y detectar posibles amenazas y actuar con agilidad ante cualquier incidencia.

Este proyecto se incorporará a la Agencia de Ciberseguridad, creada en 2023 por la Consejería de Digitalización. Será un servicio que prevé contar con un jefe de operaciones, analistas de seguridad, consultores y especialistas en gestión de incidentes. Además, dispondrá de herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) para predecir y anticiparse a posibles ciberataques, analizar en tiempo real grandes cantidades de eventos digitales y reaccionar en cuestión de segundos. También se integrarán con centros de cibervigilancia nacionales e internacionales, lo que le permitirá compartir inteligencia con socios europeos.

El Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad, que se prevé entre en funcionamiento a finales de este año, tendrá como fin último dotar de la mayor protección posible a los servicios públicos, así como salvaguardar datos sensibles de los ciudadanos y de las infraestructuras digitales críticas.

Paralelamente, el Gobierno autonómico formará un equipo especializado de alto nivel, los 'MadrIDefenders', que representará a la Comunidad de Madrid en los principales certámenes internacionales de ciberseguridad, como el Cyber Coalition, Locked Shields o Crossed Swords, organizados por la OTAN.

DAR SOPORTE A LOS MUNICIPIOS

A través de la Agencia de Ciberseguridad, la Comunidad de Madrid busca proteger a la Administración autonómica y dar soporte a los municipios, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes. Así, este año ha iniciado el despliegue del Escudo Digital, una tecnología que ya se ha implantado en 60 ayuntamientos de la región y que se concibió para analizar y controlar en tiempo real el tráfico de Internet, bloqueando conexiones maliciosas y evitando la entrada a páginas fraudulentas o con contenido dañino en los servicios de los consistorios.

Además, el Ejecutivo autonómico forma a las entidades locales con ciberejercicios, simulaciones y apoyo técnico (ya se han realizado más de 30 simulacros) y ha llevado a cabo 191 actividades divulgativas y de concienciación con los ciudadanos mediante canales como WhatsApp, Facebook, TikTok o X,compartiendo consejos, alertas y recursos para navegar con seguridad.