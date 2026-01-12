La Comunidad cree que anuncios de Sánchez en vivienda son una "mala noticia" para pequeños ahorradores y exige garantías

Archivo - Varios obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madri, Miguel Ángel García Martín, ha valorado que los anuncios de este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda son una "mala noticia" para los pequeños ahorradores y ha exigido garantías y seguridad jurídica para no proteger "al okupa".

Lo ha señalado en declaraciones a los periodistas desde Villarejo de Salvanés, después de que Sánchez haya anunciado un real decreto ley, con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y una limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.

El consejero ha puesto el foco en la importancia de derogar la ley de vivienda que es "nefasta e intervencionista" y que es "la principal culpable de que se esté contrayendo la oferta de vivienda en alquiler y por tanto se estén encareciendo los pisos".

Considera que los propietarios quieren "garantías y seguridad jurídica" para poner su vivienda en alquiler sin "miedo a que se la ocupen". "Los pequeños inversores quieren escuchar de su Gobierno que les va a dar certezas y que les va a dar seguridad jurídica. Y sobre todo, la gran pregunta que nos hacemos todos los españoles es, después de siete años de gobierno, de desgobierno de Pedro Sánchez, ¿dónde están las 183.000 viviendas que prometió?", se ha preguntado.