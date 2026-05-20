La Comunidad cree que Ayuso y Almeida son "tándem ganador" tras cumplir "a rajatabla" con sus compromisos electorales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la ofrenda floral antes de la recreación histórica del 2 de mayo, en la Puerta del Sol - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, son "tándem ganador" tras cumplir "a rajatabla" con sus compromisos electorales en estos tres años.

Lo ha afirmado así este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el alcalde de Madrid haya confirmado su intención de presentar candidatura a la reelección a la Alcaldía de cara a las elecciones de mayo de 2027.

Aunque el portavoz ha señalado que no le corresponde a él pronunciarse sobre la continuidad de Ayuso, ha subrayado que ella y el alcalde con "tándem ganador" y se podrían presentar ante los ciudadanos dentro de un año "con una hoja de servicio completamente cumplida".

"Estamos llevando a rajatabla los compromisos con los que nos presentamos a las elecciones hace tres años y creemos que esa es la manera de trabajar, el podernos comprometer y el poder cumplir con todos esos compromisos y que Madrid sea hoy una región mejor, con mayor calidad de vida, con mejores servicios públicos y desde luego también preparando la región para el futuro que viene, y en eso estamos convencidos", ha expresado. Además, considera que los madrileños pueden sentirse "muy orgullosos" de la labor del alcalde y de la presidenta.

Tras la victoria del PP en Andalucía en las pasadas elecciones, con un "magnífico resultado", ha asegurado que la presidenta madrileña les pide en la región lo mismo de siempre que son "ganas". "Que pongamos ganas para poder gestionar los mejores servicios públicos y para dar también todas y cada una de las batallas en defensa del interés general, en defensa del interés de los españoles y de todos los madrileños", ha defendido.

"Lo que vamos a hacer es eso, ponerle ganas y seguir gestionando los mejores servicios públicos para que Madrid siga siendo ese mejor lugar para invertir, para trabajar, para vivir, para estudiar, en definitiva, para formar un proyecto de vida", ha reivindicado el portavoz.