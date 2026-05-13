La Comunidad cree que es "difícil de sostener" que hay recortes en las universidades cuando hay "más financiación"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Un mural cuelga de la fachada de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 23 de abril de 2025, en Madrid (España). Varios profesores y alumnos han desplegado un mural en la fachada de la facultad de Cie - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que es "difícil de sostener" que hay recortes en las seis universidades públicas de la región cuando hay "más financiación".

"¿Qué plan de recortes? Hasta donde yo sé el plan que ha presentado este gobierno es de 14.000 millones de euros más. Recortar sería 14.000 millones de euros menos. Que alguien hable de recortes lo veo difícil que lo puedan justificar", ha expresado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos.

Estas declaraciones se producen en el día en el que estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han convocado una sentada frente a la Facultad de Ciencias de la Documentación y una marcha hasta Rectorado contra la "supresión" de turnos y "fusiones de grupos injustificados".

"Es una prueba de que la Comunidad de Madrid sigue ahogando a sus centros de enseñanza universitaria, cercenando derechos fundamentales del estudiantado, a pesar de que la situación económica en la región es de crecimiento y bonanza económica", aseguró la UCM por la Pública en un comunicado.

García Martín ha respondido que será el decanato el que tendrá que responder "si ha habido algún ajuste o no" y ha recordado que en la región "opera la autonomía universitaria". "Para mí, recortar es quitar fondos a una asignación concreta y en este caso se han dotado de 14.000 millones de euros más para las universidades públicas", ha zanjado.