Comunidad cree que el PSOE busca "tapar corruptelas" de Sánchez al recurrir la causa contra el jefe de Gabinete de Ayuso

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado al PSOE por buscar "tapar las corruptelas" del presidente del Gobierno Pedro Sánchez al recurrir el archivo provisional de la causa abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez.

"El PSOE juega a la desesperada a tratar de emponzoñar y tratar de enfangar el terreno de juego. Creo que sobre ese asunto se ha pronunciado con muchísima claridad la Agencia Estatal de Protección de Datos, que archivó el asunto porque consideraba que no había absolutamente ningún tipo de infracción de la normativa de protección de datos y recientemente hemos visto como también los tribunales han archivado esa causa", ha subrayado este martes ante los medios.

Estas declaraciones llegan después de los socialistas hayan recurrido el archivo provisional de la causa abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y hayan pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que reabra la investigación al considerar que el sobreseimiento se ha acordado de forma "prematura", sin agotar las diligencias para esclarecer una posible filtración policial de los datos de dos periodistas.

"Lo único que intenta el PSOE es dilatar un asunto donde ya se han pronunciado y no hay absolutamente nada porque tiene que tapar las corruptelas. Tiene que tratar de tapar todo lo que está ocurriendo en el entorno del señor Sánchez, del partido y de la propia familia del presidente del Gobierno. Esa es la única razón que pueda justificar ese recurso", ha zanjado García Martín.