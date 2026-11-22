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MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha defendido este domingo que el Tribunal Supremo debería actuar para "controlar" y "dar certidumbre" sobre el censo electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre,

En declaraciones tras una visita al Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, López-Valverde ha recalcado la "importancia de controlar" para que el censo sea "real" y "sobre todo, que haya certidumbre".

El voto de los españoles residentes en el extranjero cobra especial relevancia en estas elecciones por la polémica suscitada en torno a la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente determinadas inscripciones en el censo electoral de beneficiarios de esta norma, una medida que la Abogacía del Estado ha pedido levantar ante la proximidad del 29N.

"Tanto el voto exterior que estamos viendo, como se ha ido inflando, como ha ido creciendo, con una serie de instrucciones que fueron mal diseñadas y fueron afines del principio, que era simplemente para buscar el fraude, que es que gente que nunca había pisado ni sus antepasados de España pudiera tener acción española, eso no se puede permitir bajo un concepto", ha indicado.

Al hilo, ha recordado que eso es lo que se ha denunciado y eso es lo que el Supremo "ha puesto las cortapisas para que no ocurra". "Lo que es cierto es que todo ha ocurrido muy tarde y sí que ha dicho el Supremo que en algunas cosas no ha podido actuar", ha explicado.

En su opinión, el alto tribunal "tiene que actuar" para no "falsear" y garantizar el "control del censo" y dar "certidumbre a la ciudadanía".