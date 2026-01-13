La Comunidad critica los "anuncios vacíos" de Sánchez en Vivienda cuando no tiene mayoría en el Congreso para aprobarlos

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha criticado "los anuncios vacíos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en una visita a la Operación Campamento porque no tiene "el apoyo parlamentario suficiente en el Congreso ni en el Senado" y porque "ni sus propios socios apoyan sus medidas.

Así lo ha trasladado durante la presentación de la 29ª edición de Libros a la calle, iniciativa organizada por la Asociación de Editores de Madrid en colaboración con Metro de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes para acercar la literatura al transporte público, y su primer acto político tras más de 100 días de proceso oncológico.

Sánchez anunció un real decreto ley, con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y una limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.

"El presidente del Gobierno cada vez que hace un anuncio son bombas de humo", ha destacado el consejero, quien ha recordado que "es un anuncio que ya hizo hace un año y no lo ha llevado a la práctica".

Jorge Rodrigo ha cargado contra Sánchez recordándole que lleva "siete años y medio" en la Presidencia con "sus socios progresistas" y que "en ningún caso se ha construido ningún tipo de vivienda de las 184 mil viviendas que prometió" al llegar al Ejecutivo.

Analizando específicamente la medida que afectaría al IRPF de los caseros, Rodrigo ha apuntado que siempre han considerado que "bajar la fiscalidad de los ciudadanos madrileños es positivo", pero ha advertido que no cree lo que dicen ni Sánchez ni sus ministros

Por último, ha insistido en que "la sociedad está perdiendo el tiempo en las políticas de vivienda por parte del Estado". "Hay un problema de Vivienda y con anuncios vacíos, que no se van a llevar a cabo, no se va a llegar a ningún sitio", ha concluido Rodrigo.