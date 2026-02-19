La Comunidad critica que Bolaños "se saque de la chistera" nuevas plazas de jueces mientras "debilita" el Poder Judicial

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este jueves que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se "saque es la chistera" nuevas plazas de jueces, en concreto 500, mientras "debilita" al Poder Judicial.

En la sesión de control al Gobierno en la Pleno de la Asamblea, ha avisado de que "no cuela" porque "desde el año 2019 se ha reducido de manera premeditada las convocatorias de nuevas plazas para debilitar al Poder Judicial".

Lo ha expresado así después de que Bolaños haya anunciado una "macroconvocatoria" de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, que se va a llevar a cabo "por parte del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ).

García Martín ha criticado que ni Bolaños ni Sánchez han hecho "absolutamente nada" por los jueces y ha señalado que el Gobierno regional ha presentado alegaciones porque "son plazas totalmente insuficientes solamente en Madrid harían falta el doble de plazas según reza el propio Tribunal Superior de justicia de Madrid en su memoria anual".

"Tampoco se garantiza que el cien por cien de las plazas sean convocadas por oposición libre respetando los principios constitucionales de mérito y de capacidad Bolaños desde luego no quiere jueces preparados, quiere a jueces sumisos", ha denunciado.

Además, ha acusado a Sánchez de querer "maniatar al Poder Judicial" y cree que su Gobierno "no quiere jueces preparados, sino sumisos" y ha insistido en que "faltan jueces, no hay garantías, no hay presupuesto y tampoco hay calendario".

Por otro lado, ha subrayado que esta misma semana ha ocurrido "algo inédito" en España, ya que una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha visitado España para evaluar la independencia judicial, la legislación anticorrupción y el cumplimiento del Estado de Derecho.

"Una visita de carácter excepcional que antes solo se había producido en Hungría y en Eslovaquia ese es el nivel en el que nos identifican en Europa gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, un examen del Parlamento Europeo que se produce a raíz de las protestas de jueces y de fiscales por las presiones por las campañas de desprestigio que sufren por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", ha denunciado.