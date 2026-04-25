La Comunidad critica que el delegado se comporte como "corrupto" al ir a Móstoles a "insultar y acusar de delitos"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado este sábado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de comportarse como una "persona corrupta", tras haber exigido en reiteradas ocasiones la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), tras la denuncia de acoso sexual de una exconcejala del municipio.

"Se comporta como una persona corrupta porque está utilizando su cargo para tratar de insultar, de erosionar o incluso de acusar de graves delitos sin ninguna prueba. Yo creo que es un caso fabricado por el PSOE, y lo que es una vergüenza es que el delegado utilice su puesto institucional para ir al Ayuntamiento de Móstoles a insultar y a acusar de graves delitos al alcalde", ha trasladado a los medios de comunicación.

Tras la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes precisamente en la ciudad mostoleña, el delegado lamentó que el primer edil del municipio siguiera sin dejar su cargo "pese a haber sido denunciado por presunto acoso laboral y sexual, y además haber pasado estos meses amenazando, insultando y mofándose de una denunciante de acoso sexual y laboral".

En este sentido, Martín responsabilizó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta autonómica y líder de los 'populares' madrileños, Isabel Díaz Ayuso, por mantener en el puesto a Bautista, unas declaraciones que propiciaron que el alcalde anunciara que presentará una querella contra él por "vulneración del honor".

Por su parte, el consejero García Martín ha afirmado que las actuaciones del delegado del Gobierno forman parte de una estrategia para "tapar las vergüenzas" del Partido Socialista, al que "se le ha caído la bandera del feminismo" tras casos como los de "las pulseras antimaltrato", "los casos de acoso en el propio Palacio de la Moncloa" o la "ley del 'solo sí es sí"

"Como se les ha caído la bandera del feminismo, tratan de imputar graves delitos a alguien que lleva desde hace muchísimo tiempo tratando de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los mostoleños con total honradez. Y como digo, es una vergüenza, es un caso más de corrupción que el delegado del Gobierno utilice su puesto institucional para lanzar graves acusaciones en la propia sede del Ayuntamiento de Móstoles", ha concluido.