Comunidad critica "desconocimiento absoluto" de Urtasun sobre el mundo jurídico tras llamar "psicópata social" a Ayuso

Archivo - El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, interviene durante una recepción a los representantes de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha criticado este viernes el "desconocimiento absoluto y supino" del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre el mundo jurídico, tras culpabilizar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del desahucio de Maricarmen de su vivienda en la vivía desde hace 70 años en Retiro.

Así lo ha expresado tras un encuentro con los medios de comunicación, después de que Urtasun se refiriera a la presidenta como una "psicópata social" y la haya dejado en un hospital "sin darle una alternativa habitacional, porque es su competencia".

"Yo ayer le puse un mensaje al señor Urtasun diciéndole que había demostrado su incompetencia cultural absoluta y que ahora lo que demuestra es su desconocimiento también absoluto y supino, tanto de los procedimientos de la Administración como del reparto competencial, como del mundo jurídico", ha afirmado el consejero.

Considera que "una y otra vez" el ministro está demostrando que "sabe muy poco" para ocupar un cargo en un Gobierno ya que está "en un lugar en el que nunca tendría que haber estado".