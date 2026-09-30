La Comunidad critica que el Gobierno "no respete" a propietarios y llame "fondo buitre a una pyme" tras caso Maricarmen

La policía desmonta la barricada al entrar en la vivienda de Maricarmen, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la nación "no respeto" el derecho a los propietarios de vivienda y que llame "fondo buitre a una pequeña pyme", tras el desahucio de Maricarmen, la anciana desahuciada de su vivienda en Retiro la semana pasado.

"Nos alegramos de que pueda volver a su casa a través de esos servicios de mediación que tenemos las administraciones públicas. La Comunidad de Madrid le ofreció dos residencias para que esta persona pueda tener una solución habitacional", ha expresado el también portavoz del Gobierno madrileño en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo que lamenta es que el Gobierno central "no respeto el derecho a los propietarios, que asegura que también hay que reconocer y proteger", y se refiera a todos las empresas como "fondos buitre".

Si bien considera que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no conoce "ni sus propios decretos" porque el Gobierno al que pertenece no ha sido "capaz de elaborar ni un único texto" sino que han tenido que ir "cambiando y maquillando" el mismo una vez terminado el Consejo de Ministros.