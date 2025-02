La Comunidad critica que el Gobierno quiera "hacer caja" al tributar el SMI en el IRPF

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el Gobierno de España quiera "hacer caja" con el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personajes Físicas (IRPF) al subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Lo que quieren es hacer caja, lo que quieren es que las empresas, que los autónomos, que los pequeños empresarios paguen más por cotizaciones, pero luego, como consecuencia de ese incremento del SMI, el Ministerio de Hacienda pueda recaudar más por IRPF, y me entiendo que con esa mayor recaudación por IRPF pues no quieren mejorar los servicios públicos", ha censurado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, le ha pedido al Gobierno de España que primero "aclare qué es lo que tienen que debatir, qué es lo que tienen que decir y cuáles son las medidas que tienen que anunciar" porque considera que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solo tenía el objetivo de "tratar de tener un espacio en los medios de comunicación".

"Sobre el salario mínimo interprofesional no me puedo pronunciar, entre otras cosas porque ya vemos que el propio Gobierno no es capaz de pronunciarse", ha afirmado García Martín, quien ha censurado que la subida del SMI es una decisión "no consensuada"

En la misma línea, ha vuelto a criticar el "monólogo social" del Gobierno al no hablar con representantes de los trabajadores, empresas, autónomos y pymes, que "lógicamente tienen que hacer sostenible la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados, pero también con el mantenimiento de la actividad".