La Comunidad critica que el Gobierno quiera impulsar una prestación por crianza "sin presupuesto" para llevarla a cabo

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el Gobierno de la nación quiera impulsar una prestación universal por crianza de 200 euros "sin presupuesto" para llevarla a cabo.

"No hay Presupuestos Generales del Estado por la incompetencia y por la debilidad parlamentaria y política del Gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, ni esta ni ninguna medida de estas características va a poder salir y, por tanto, ponerse en marcha", ha cuestionado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Además, ha defendido que la Comunidad lleva "muchísimo tiempo" impulsando esta materia con su plan de maternidad, natalidad y conciliación que está dando "muy buenos resultados" y ha subrayado que con estas medidas se ha conseguido "cambiar la tendencia" en la región.

"En este momento en Madrid nacen más niños de lo que nacían antes de que pusiéramos en marcha ese plan de natalidad donde, entre otras medidas, están las ayudas a las madres que quieran tener hijos con menos de 30 años y que está adelantando la edad en la que las madres deciden tener hijos, y creo que es una muy buena noticia", ha explicado.

Sin embargo, ha subrayado que no se sabe en profundidad cómo va a funcionar esta prestación a nivel estatal y considera que "ni los propios miembros" del Consejo de Ministros "tenían más información sobre esta cuestión".

El Consejo de Ministros aprobó este martes una prestación universal por crianza para el 100% de las familias con hijos. La iniciativa ha sido aprobada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con el objetivo de acabar con la pobreza infantil y de llegar al 100% de las familias con hijos menores a su cargo.