La Comunidad critica el "juego político" con las escuelas infantiles y acusa al Gobierno de ofrecer "soluciones cero"

Un grupo de trabajadoras se concentra frente a un acto de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. - EUROPA PRESS

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha criticado el "juego político" con las escuelas infantiles, que continúan en huelga indefinida en la región, y ha acusado al Gobierno de España de ofrecer "soluciones ceros".

Así lo ha manifestado este lunes antes los medios de comunicación desde el CEIP Miguel Blasco Vilatela, donde un grupo de trabajadoras se ha vuelto a concentrar para reclamar una reunión entre la consejera y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, convocante de las movilizaciones.

"Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos dispuestos a dar las soluciones que estén en nuestra mano, pero no nos vamos a meter ni vamos a jugar al juego político de los grupos que están ya en campaña electoral ni tampoco al juego político de sindicatos porque tienen sus elecciones sindicales en los próximos meses. Con nosotros que no cuenten", ha defendido la máxima responsable de la educación madrileña.

Zarzalejo ha recalcado que se comprometió a reunirse con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles una vez finalice sus reuniones con los sindicatos y la patronal al ser la principal reclamación la mejora del salario.

"Los salarios aparecen en el convenio colectivo sectorial y nacional. Quien negocia ese convenio colectivo son los sindicatos representativos y la patronal. Por lo tanto, el que puede modificar o instar de nuevo la negociación colectiva para modificar esas tablas salariales y que no haya ese agravio salarial son estos agentes sociales", ha insistido.

La consejera ha remarcado que ellos tienen "potestad y legitimidad, hoy por hoy, para que pueda volverse a negociar el convenio colectivo y se pueda modificar". Una vez estén dispuestos a modificar ese convenio colectivo, Zarzalejo "se sentará" con ellas para "darles toda la información de lo que se ha hablado".

"ESTO NO ES UN PROBLEMA DE LA COMUNIDAD"

Por otro lado, la máxima responsable de la educación madrileña ha subrayado que esta situación "no es un problema" de la Comunidad de Madrid "por mucho que se empeñen las personas que están haciendo estas movilizaciones y concretamente los grupos políticos que están detrás".

"Esto no es una reivindicación solo de mi Consejería ni de la Comunidad de Madrid. Esto es una reivindicación a nivel nacional", ha apuntado Zarzalejo, quien ha recordado que este jueves tendrá lugar una huelga estatal de las escuelas infantiles.

"Estamos hablando de cosas distintas. La Comunidad de Madrid tiene unos salarios totalmente distintos a los del convenio colectivo respecto al personal propio. Cuando hablamos del personal que no es de Comunidad de Madrid, sino de las empresas, es cuando opera el convenio colectivo, que es el que hay que modificar para que no haya ese agravio. Esa competencia no la atiende la Consejería de Educación", ha indicado.

Por todo ello, ha reclamado al Ministerio de Trabajo que impulse una reunión con los agentes sociales a nivel nacional. "Lo de las entrevistas y las fotos con ministerios y demás está muy bien, pero soluciones cero", ha censurado.

Zarzalejo ha reiterado que las "soluciones están" en el Ministerio de Trabajo y Educación, pero ha criticado que las concentraciones se realicen a las puertas de su Consejería. "La plataforma, junto a CGT y el partido político que hay detrás, ha convocado este jueves una concentración en la Puerta del Sol, no en la puerta del Ministerio", ha lamentado.

De este modo, ha defendido que la Comunidad quiere ver si los representantes los agentes sociales "quieren una solución y están dispuestos a hacerla". Ha indicado que los salarios del personal directo son "muy superiores" al convenio.

"HAY UNA CONFUSIÓN TREMENDA"

Zarzalejo ha asegurado que "se ha parado a hablar" con las trabajadores en la calle, incluso cuando no está trabajando. Ha aseverado que hay "una confusión tremenda" en lo que se les está diciendo a las trabajadoras y en lo que "de verdad quieren las educadoras que están en la calle".

"Hay gente que me reconoce, me para y me dice cosas. Yo las acepto cuando además no debería de ser así. Estamos hablando de acoso hoy. No debería de ser así, pero yo me siento y cuando me dicen algo me paro a hablar con ellas. Y tengo que decir que hay una confusión tremenda. Nosotros, para solucionar los problemas que a nosotros nos compete, sí, pero para jugar a juegos que son turbios, que no cuenten con nosotros", ha concluido.

NUEVAS MOVILIZACIONES

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado nuevas protestas este martes, a las 12 horas, frente al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad; el miércoles, a la misma hora, frente a la Consejería de Educación; y el jueves, a las 10 horas, antes del Pleno de la Asamblea. Ese mismo día, a las 18 horas, se unirán a la movilización estatal en la Puerta del Sol.

Por otro lado, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha fijado los servicios mínimos para la huelga estatal en las escuelas infantiles de este jueves, que iniciará a las 0 horas y finalizará a las 24 horas.

También habrá servicios mínimos este martes y miércoles tras la convocatoria de huelga de USO, uno de los sindicatos mayoritarios de Educación Infantil, que serán los mismos que los fijados para el paro indefinido.

Según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), deberá estar el director, un maestro o educador infantil por cada 12 alumnos menores de un año o fracción; un maestro o educador infantil por cada 18 alumnos menores de dos años o fracción; y un maestro o educador infantil por cada 24 alumnos de edad superior o fracción. En el caso de aquellos centros que tengan servicios de alimentación y limpieza, deberán garantizarse estos durante el horario de los paros convocados.

El director garantizará la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar y permanecerá en el centro ejerciendo sus funciones. Asimismo, determinará nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en esta orden, siendo el responsable de facilitar la información referente al seguimiento de la jornada de huelga.