La Comunidad critica que las medidas anticrisis del Gobierno lleguen "tarde" y acusa a Sánchez de "generar pobreza"

Archivo - Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el Parque Warner Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha afirmado este domingo que las medidas anticrisis impulsadas por el Gobierno de España para paliar las consecuencias de la guerra en Irán llegan "tarde" y ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "generar pobreza".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación durante un acto en el Parque Warner de Madrid con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, donde ha criticado que el Gobierno central "ha preferido engordar las arcas del Estado".

"Llevamos mucho tiempo pidiendo que baje el IVA de los alimentos y lo que hace es precisamente lo contrario, seguir engrosando las arcas del Estado y la cesta de la compra cada día se nos hace más complicada", ha concluido.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, también se refirió a este asunto el pasado viernes, cargando contra un Gobierno de la nación no es "capaz de ponerse de acuerdo" en el decreto con medidas anticrisis para los españoles por la guerra de Irán por su "debilidad e inoperancia".

Así, García Martín aseguró que el Ejecutivo central ha aprobado "medidas insuficientes" que "no van a ayudar" a los autónomos, a los comerciantes, a los madrileños y a los españoles, ante lo que pidió que actúen "ya".

El Consejo de Ministros extraordinario del viernes terminó con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía, que ha contado con la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%.

El real decreto ley de medidas coyunturales recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Además, se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

Finalmente, también se añadió un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, una de las demandas de Sumar, junto a la congelación temporal de los contratos de alquiler, también presente pero en un decreto por separado.