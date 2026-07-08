La Comunidad critica que PSOE busque crear "polémicas" con palabras de Feijóo sobre bajas para "tapar sus corruptelas"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno extraordinario, en la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el PSOE busque crear "polémicas" con las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales solo para "tapar sus corruptelas".

Lo ha señalado así este miércoles tras ser preguntado por las palabras del líder 'popular', quien afirmó que el absentismo "es un cáncer" y cuestionara que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

"Quieran buscar polémica de cualquier cosa que pueda decir un líder político del Partido Popular, y más si es el propio presidente nacional", ha subrayado el también portavoz del Gobierno madrileño, quien ha cargado contra aquellos que solo buscan "todas las cortinas de humo posibles y necesarias".

Además, ha defendido que "todo el mundo comparte y sabe" que en el PP siempre se ha apostado por "la protección de los trabajadores, la lucha contra el absentismo y la competitividad de las empresas".