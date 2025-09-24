La Comunidad critica a Puente por "querer ser la oposición" y no ve "comparable" incidencias de Metro con Cercanías

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "querer ser la oposición" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que no es "comparable" las incidencias de Metro con Cercanías.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, García Martín ha defendido que las incidencias "no son comparables" porque las que están teniendo lugar en la Línea 6 de Metro ya estaban "anunciadas".

"Nosotros habíamos anunciado el cierre de esa Línea 6 de Metro precisamente para mejorarla, para hacerla la mejor línea de nuestra red de metro y, una vez que la automaticemos, la mejor línea de Europa", ha subrayado ante los medios de comunicación.

En este sentido, García Martín ha pedido disculpas a todos los usuarios que están sufriendo las molestias, pero ha recalcado que se han puesto en marcha "más de 60 autobuses" que cubren este servicio de forma gratuita.

"Muy pronto la van a poder seguir utilizando con la misma calidad, con la misma velocidad, con mejor accesibilidad y con unas mejores condiciones de lo que hacían antes", ha prometido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Para el también portavoz del Gobierno regional, esta situación es "diferente" a las "muchísimas incidencias en Cercanías, en las líneas de Media Distancia, Larga Distancia y AVE porque el Ejecutivo central y Puente "no invierten y no han hecho su trabajo".