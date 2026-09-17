La Comunidad critica que Sánchez haya recaudado un "10% más" por la inflación, su "impuesto favorito"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y empleo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado que el Gobierno central haya recaudado "un 10% más" a raíz de la inflación, el "impuesto favorito" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"¿Sabe quién se beneficia de que los precios suban? El Gobierno de España, que sabe lo que ha hecho, ha recaudado 200.000 millones de euros, un 10% más, si es que ese es el impuesto favorito del señor Sánchez", ha planteado en la sesión de control en una pregunta de Vox sobre el aumento del coste de la vida de los madrileños.

Albert ha defendido que la principal apuesta del Ejecutivo autonómico para evitar esta pérdida de poder adquisitivo de los madrileños pasa por "echar a Sánchez y su Gobierno",.

Ha matizado que la clase media que "está mal" es la española, "la del Gobierno de Sánchez y ha afirmado que lo hace por "tres razones fundamentales": sueldos, inflación y vivienda.

En el primero de los casos ha explicado que en 2018 el sueldo más frecuente de los españoles era 18.500 y en 2024 es 2.000 euros menos. "El sueldo que hay en España es el sueldo de un mileurista", ha reprochado.

Respecto a la inflación y la recaudación, ha sacado pecho de la bajada de impuestos autonómicos 35 veces, además de la deflactación del tramo autonómico del IRPF.

En materia de vivienda ha cargado contra una Ley estatal por la que "es más difícil encontrar un alquiler" y es "más costoso comprar", algo reforzado por una "regularización masiva, sin ningún tipo de control, que lo único que hace es cargar sobre los servicios públicos de los madrileños".

En cambio, la diputada de Vox Ana Cuartero ha defendido que Sánchez "no puede ser la respuesta del PP" a "todos los problemas de los españoles", aunque "no se trata de hacer pequeña ninguna de sus fechorías".

"Se trata de saber qué va a hacer Ayuso ante eso. ¿Eludir sus responsabilidades a pesar de ostentar todas las competencias que corresponden al estado de bienestar? ¿O tirar de freno de mano para devolver al menos a los españoles lo que es suyo? ¿Van a seguir con que en Madrid caben todos los acentos o van a poner de una vez pie en pared?", ha cuestionado.