La Comunidad critica que Sánchez tape con Conferencia de Presidentes "toda su corrupción": "Es una patada para adelante"

Exige al Gobierno que "copie" su modelo de vivienda al igual que asegura que lo han hecho con ayudas a las gafas

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera tapar con la Conferencia de Presidentes de la próxima semana "toda su corrupción", al asegurar que esto es "una patada para adelante".

Así, y sobre la intención del Gobierno de abordar asuntos como la Formación Profesional o la vivienda en esta reunión, la consejera ha cuestionado que nunca antes "habían dedicado una sola palabra a esto" y ahora es "tema central". "Con algo tendrán que entretener", ha criticado desde un desayuno informativo en la capital.

"Tenemos temas tan importantes como la financiación autonómica, que es un tema que tenemos que hablar, que todas las comunidades autónomas hemos dicho al unísono no a la condonación, no a que se perdone la deuda porque no desaparece, sino que se distribuye", ha enfatizado.

También se ha referido al anuncio ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la aprobación de un Real Decreto para que productos ópticos y de salud visual, como gafas y lentillas, estén financiados con 100 euros para menores de 16 años de cara al próximo curso escolar, algo que aseguran que les han "copiado".

"Nos han copiado en algunas cosas, en las gafas ayer mismo. Nosotros hablamos de que íbamos a dar gafas a los menores de 16 años que no se lo pudieran permitir, pues de repente, escudo social, gafas. Pues oye, igual que nos copian las gafas, que nos copien el modelo de la vivienda", ha exigido.

Por último, la líder económica del Ejecutivo madrileño se ha referido de nuevo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, al afirmar que se puede hacer pero tiene que contar "siempre con el acuerdo de las partes", en este caso, las patronales y los sindicatos, como asegura que ya está implantado en muchos sectores de la región.