La Comunidad declara Bien de Interés Cultural a la Sociedad de Condueños de la antigua Universidad de Alcalá - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, a la Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron Universidad de Alcalá de Henares, una entidad filantrópica y sin ánimo de lucro fundada en 1851 para preservar el patrimonio histórico de la ciudad complutense.

La decisión ha sido aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno regional en reconocimiento a la trayectoria de esta organización, cuya labor resultó esencial para la inclusión de la Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La Sociedad de Condueños se constituyó el 12 de enero de 1851 con la participación de vecinos de Alcalá, que se organizaron para adquirir y conservar los edificios de la antigua universidad y destinarlos a fines educativos y culturales, ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Para reunir los 90.000 reales necesarios para la compra de los inmuebles, se emitieron 900 participaciones, denominadas láminas, con un valor de 100 reales cada una, que fueron ofrecidas a los habitantes de la localidad.

En la actualidad, la entidad cuenta con 247 condueños, de los que 240 son personas físicas y siete personas jurídicas. Su trayectoria ha recibido otros reconocimientos institucionales, como la Gran Cruz del Dos de Mayo, concedida en 2023, y el título de Hija Predilecta de Alcalá de Henares, otorgado en 2022.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL

Entre los bienes culturales vinculados a la Sociedad de Condueños figuran varios inmuebles de la Manzana Fundacional Cisneriana, como el Colegio Mayor de San Ildefonso, el Colegio de San Pedro y San Pablo, la Capilla de San Ildefonso, el Colegio de Teólogos de la Madre de Dios y la Casa de las Cráteras.

Su patrimonio también incluye diversas obras artísticas, entre las que destaca el cuadro 'Cristo crucificado y la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso', atribuido a Pedro Martínez Castañeda y datado a mediados del siglo XVI. Esta pintura fue la única obra que permaneció en el edificio universitario tras la desamortización y posterior subasta de los inmuebles.

Asimismo, la biblioteca de la entidad conserva tres tomos de la Biblia Políglota Complutense, mientras que su archivo histórico custodia documentación desde el momento de su fundación.

Entre estos fondos se encuentran los libros de registro y actas de la organización, incluida la documentación que recoge los motivos que llevaron a los vecinos de Alcalá de Henares a organizarse para adquirir los edificios de la antigua universidad y evitar su pérdida.