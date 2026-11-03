La Comunidad defiende su acuerdo de financiación ante la huelga universitaria y señala al Gobierno de España

Archivo - Fachada de la Universidad Rey Juan Carlos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido el acuerdo de financiación plurianual para las seis universidades públicas alcanzado este año frente a la huelga universitaria de este miércoles y jueves y ha señalado las responsabilidades del Gobierno de España.

Lo ha señalado la directora general de Universidades, María de los Ángeles Fernández de Sevilla, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid de esta mañana. Los dos días de paro responden a la "asfixia económica" a las universidades públicas y a la "represión" en los campus, según explicaron el pasado 22 de octubre representantes de los seis centros públicos (UAH, UAM UCM, UC3M, UPM, y URJC).

"Es útil comprender lo que corresponde a cada administración. Lo que corresponde a la Comunidad de Madrid lo estamos cumpliendo y se va a seguir trabajando con nuestras universidades para que sea así hasta 2031", ha remarcado la directora general.

En su intervención, Fernández de Sevilla ha destacado que este año el Ejecutivo regional transfiere un 10,4% más de fondos a sus seis universidades públicas y que en materia de plantilla el Consejo de Gobierno autorizó una Oferta de Empleo de 1.395 plazas, 1.014 para personal docente e investigador.

Entre las reivindicaciones de los convocantes figura también destinar el 1% del PIB madrileño. La directora general ha recordado que se encuentra en la LOSU --artículo 55.2-- como "objetivo global y conjunto en los presupuestos del Estado, universidades y comunidades autónomas.

Asimismo, ha procedido a leer las cifras de lo que ha identificado como una nómina de un profesor funcionario de una de las universidades públicas para ver "quién regula cada uno de los conceptos". De los que ha citado el grueso correspondían al Gobierno central, excepto el "complemento específico variable por méritos individuales". "Ni siquiera ese lo reparte la Comunidad. Desde 2013 se integra en la transferencia a cada universidad y esta decide cómo distribuirlo por criterios propios", ha zanjado.

Por su parte, el diputado de Más Madrid Antonio Sánchez, autor de la pregunta, ha cargado contra el Ejecutivo regional por sus críticas a la huelga universitaria. Ha alertado, además, de de las dificultades económicas que atraviesan los centros universitarios públicos madrileños y ha puesto como ejemplo que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha pedido un préstamo para sostenerse, sumándose así a la UCM.

"¿Por qué aquí tenemos que ir con la lengua afuera contra una administración que se supone que lo que tiene que hacer es defender a nuestro profesorado? Por qué aquí tenemos que estar siempre con la lengua afuera recibiendo insultos del gobierno de la Comunidad de Madrid que se supone que tiene que defender?", ha reprochado.