La Comunidad defiende que los correos de la exedil de Móstoles evidencian que no hay pruebas que argumenten su acusación

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha aseverado que los correos electrónicos de la exedil de Móstoles sobre las acusaciones contra el alcalde, Manuel Bautista, evidencian que no hay pruebas que justifiquen que hubo acoso sexual.

"Yo creo que de la lectura de todos esos correos lo que se puede ver es que es un asunto que ha sido investigado por los órganos del partido, tanto a nivel regional como a nivel nacional, sin que se haya visto ningún tipo de prueba que justifique esa acusación", ha defendido García Martín en declaraciones a la prensa desde Anchuelo.

Al hilo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha criticado estos hechos como "maniobras de la izquierda" para tratar de "emponzoñar" el terreno de juego y "tapar" los casos del exdirigente socialista Francisco Salazar usando la acusación de acoso labora y sexual de la exedil mostoleña contra el alcalde de la ciudad.

García Martín ha recordado que el mismo jueves que se publicaba el caso de Móstoles declaraba Salazar en el Senado y se iban a conocer "casos de presuntos abusos en el entorno del Palacio de la Moncloa", "dentro del PSOE" y cuando " muy probablemente ayer iban a salir datos de las saunas del suegro de Pedro Sánchez donde presuntamente además se financió la campaña del actual presidente del Gobierno".

"Estamos ya acostumbrados a estas maniobras de la izquierda que ha perdido la bandera del feminismo y que trata de emponzoñar el terreno del juego para tratar de ocultar esos casos de presuntos abusos sexuales que están afectando de manera muy importante al Gobierno de Pedro Sánchez, al partido de Pedro Sánchez y al entorno de Pedro Sánchez", ha rematado.