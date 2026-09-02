La Comunidad defiende que se cumplen compromisos educativos "a rajatabla" y tilda la huelga de "política e innecesaria"

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, atiende a los medios durante la Conferencia Sectorial de Educación, en el Ministerio de Educación - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha subrayado este miércoles que los compromisos educativos adquiridos con los sindicatos se cumplen "a rajatabla" y ha tildado la huelga prevista por los mismos de "política e innecesaria".

Lo ha indicado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que sindicatos y organizaciones educativas le enviaran una carta a la consejera para "negociar" y evitar la huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que arrancará el 14 de octubre, y frente a lo que pedían "no abocar a las aulas a un conflicto prolongado".

"La Comunidad de Madrid está cumpliendo fielmente y a rajatabla todos los compromisos que se adquirieron en ese acuerdo sectorial firmado hace un año, nada más, y que además tiene vigencia hasta 2028", ha defendido la consejera, quien ha puesto el foco en que la huelga no está secundada por los cuatro sindicatos de la mesa de negociación.

Considera que se trata de una huelga "injusta e irresponsable" que lo que pretende es "incendiar" las calles de Madrid a menos de un año para las siguientes elecciones y ve "grave" que se intente "tomar como rehenes" a alumnos y familias con unas exigencias "totalmente fuera de lo normal".

Hasta 2028 ha señalado que la Comunidad de Madrid va a seguir cumpliendo con los acuerdos y después se abrirá otro proceso de negociación. "Pero tenemos que cumplir el acuerdo ahora mismo que está suscrito y así lo están confirmando los dos sindicatos más representativos en la mesa de negociación", ha reivindicado.

Por otro lado, y preguntada por la polémica de las pruebas PISA en Cataluña, en las que superó la tasa de exención, la consejera ha señalado que, aunque no se conocerán los datos hasta la semana que viene, resultan "sorprendentes" estos errores y ha cuestionado que se le pida responsabilidad a funcionarios y no "a los responsables directos" de Educación en la región.