La Comunidad defiende que declarar zonas tensionadas produce "más tensión" en vivienda y critica ley que "no funciona"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha defendido este jueves que declarar zonas tensiones produce "más tensión" en el mercado de la vivienda y ha vuelto a criticar una ley estatal que "no funciona".

"Quiero recordarle en todos los sentidos su nefasta ley de vivienda. Es fruto de esos pactos que han hecho ustedes con los nacionalistas y con aquellos que quieren romper España. Y por eso mismo van a seguir ustedes lanzando, hoy lo ha hecho usted aquí, salvavidas para el presidente (Pedro) Sánchez mientras se está ahogando en su propio pozo de corrupción", le ha reprochado el consejero al diputado del PSOE Javier Guardiola.

Así, ha afirmado que en esa misma ley se reconoce la potestad de las comunidades autónomas para zonas tensionadas del alquiler o no, y en la Comunidad de Madrid no lo van a aplicar.

"No somos insumisos, y ni siquiera somos incumplidores de la ley porque la estamos cumpliendo. Y no la aplicamos, señor Guardiola, porque sabemos que no funciona. Y no lo vamos a hacer porque está demostrado que declarar zonas tensionadas produce todavía más tensión en la vivienda", ha aseverado Rodrigo, quien ha asegurado que para tensión "la que tienen estos días en La Moncloa".

La realidad, tal y como ha defendido, es que dos años después de la entrada en vigor de la propia ley, "el balance no puede ser más lamentable". "No se ha incrementado la oferta del alquiler. El parque de vivienda de alquiler en España ha disminuido en 120.000 viviendas en toda España y 40.000 en Cataluña. De hecho, en la actualidad, Barcelona es la ciudad que tiene el precio más caro para alquilar una vivienda", ha señalado.

Sobre la propuesta en materia de vivienda que llevaron a la Conferencia de Presidentes, la ha tildado de "profundamente lamentable" ya que no se intentó conseguir un "consenso" y lo que único que buscaba es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ponga menos" y las CCAA "pongan más".

Por su parte, el parlamentario socialista Javier Guardiola ha criticado que para el Gobierno regional la vivienda no sea "un derecho" sino "un negocio". "El Partido Popular de Madrid se lleva el premio a ser el comercial del mes, y es que ya no solo hablamos de que el precio de la vivienda es alto, hablamos de que le están quitando a los madrileños el derecho a vivir dignamente", ha avisado.

En esta línea, ha criticado que el PP en la región base su apuesta en "vender vivienda pública a fondos buitres" y en no aplicar la ley de vivienda que haría que "un millón de madrileños pagaran menos por su alquiler".