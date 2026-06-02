La Comunidad defiende el "esfuerzo" en becas comedor y lanza que Más Madrid quiere "dar de comer gratis a sus hijos"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press. - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha defendido el "esfuerzo" realizado en las becas comedor y ha lanzado que Más Madrid quiere "dar de comer gratis a sus hijos".

Así lo ha expresado este martes en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, donde ha recordado que ha habido "récord absoluto" en estas ayudas en el curso pasado, con más de 145.000 beneficiarios en la región.

"Acabamos de cerrar el periodo de solicitud de becas de comedor y hay más de 150.000 solicitudes. Se han destinado más de 1.500 millones en becas desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid", ha destacado.

Zarzalejo ha defendido que se ha doblado la dotación y que las becas se dan a aquellas familias que "cumplen los requisitos de las bases y que son las que lo necesitan". "Si lo que quiere Más Madrid es que demos de comer gratis a sus hijos, pues esto ya es otra cosa. Pero, desde luego, las becas se dan a quien lo necesita", ha lanzado.

Considera la máxima responsable de la educación madrileña que esta cuestión se está "politizando" porque "es el mismo cantar de todos los años. Ha añadido que los datos de beneficiarios de estas ayudas "reflejan una realidad muy distinta".

Asimismo, ha subrayado la incorporación de más de 10.000 nuevos docentes al sistema público desde que la dirigente madrileña preside el Gobierno autonómico, la apuesta por la Formación Profesional (FP) y las enseñanzas artísticas, entre otras.