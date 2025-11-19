La Comunidad defiende que "está haciendo los deberes" tras informe de Cáritas y destaca inversión social en Presupuestos

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que la Comunidad de Madrid "está haciendo los deberes" para ayudar a las personas en exclusión social de la región y ha destacado la inversión social prevista en los Presupuestos de 2026.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de conocerse el informe de Cáritas sobre desarrollo social, que muestra el 19,6% de la población de la Comunidad de Madrid, es decir, 1,3 millones de personas, se encuentra en exclusión social por la falta de ingresos y las dificultades relacionadas con la vivienda, el empleo, la salud o la educación.

"Nosotros estamos cumpliendo y estamos haciendo esos deberes. Tenemos un presupuesto que va a mejorar la sanidad, los servicios sociales y que va a mejorar en definitiva la situación de muchísimas familias madrileñas, más de dos mil millones de euros es lo que supone el incremento del presupuesto que hemos podido llevar a la Asamblea", ha defendido García Martín.

Considera, sin embargo, que otras administraciones "no pueden decir lo propio" porque no tienen aprobadas esas cuentas, además de hacer alusión al encarecimiento de la cesta de la compra y la pérdida de poder adquisitivo "de todos los españoles".

"Seguimos trabajando en el ámbito de todas y cada una de las consejerías para que la prosperidad pueda llegar a todos los hogares y que, por tanto, a través de los presupuestos también podamos influir positivamente en todos ellos", ha subrayado.