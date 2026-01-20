La Comunidad defiende la jornada partida para "mejorar" el rendimiento escolar y "ayudar" a la conciliación familiar

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ofrece declaraciones, a 2 de febrero de 2024, en Estremera, Madrid, (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido la jornada partida en los colegios públicos de Infantil y Primaria y de Educación Especial al considerar que es una "mejora" en el rendimiento escolar y una "ayuda" a la conciliación familiar.

Así lo ha manifestado este martes desde el colegio público Marqués de Suanzes, situado en el distrito San Blas-Canillejas de la capita, después de que los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO, UGT, CSIF y ANPE) hayan anunciado la vía judicial contra la normativa.

CSIF ha dado el primer paso anunciando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mientras que CC.OO y ANPE ya han tomado la decisión de acudir a los tribunales, a la espera de concretar sus alegaciones con el equipo jurídico. Por su parte, UGT continúa estudiando las acciones legales.

"Para tomar esta decisión e implantar la jornada partida nos hemos basado en estudios científicos. Esto supone una mejora tanto en el rendimiento académico de los alumnos como también en su salud y una forma de ayudar a las familias a conciliar", ha subrayado Viciana.

En este sentido, el consejero madrileño ha apuntado que, teniendo en cuenta estos elementos "en juego", el Gobierno autonómico ha tomado esta decisión para "favorecer tanto a las familias como a los alumnos". "Contamos con un buen sustento", ha zanjado.

Sin embargo, para los sindicatos educativos esta normativa "coarta la democracia" en los centros, creen que provocará que los menores "no rindan bien" o que empeorará las condiciones laborales de los docentes.

Fue en diciembre cuando el Consejo de Gobierno autorizó el decreto que determina que la jornada lectiva se organice, con carácter general, en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de continuada en los meses de septiembre y junio.

Los colegios públicos que así lo deseen podrán tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido. La iniciativa deberá partir de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro, formado por padres, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales.