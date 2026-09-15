Madrid defiende que "no se falsean" las listas frente a las acusaciones de un médico con "expediente disciplinario"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones a la prensa tras la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este martes que en la región "no se falsean" las listas de espera, frente a las acusaciones realizadas por un sanitario del Hospital Ramón y Cajal "que tiene un expediente disciplinario abierto" de manera previa.

En declaraciones a los medios en la entrega del Premio ConSalud 2026 al Político del año concedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la consejera ha denunciado este "vil ataque" a la "excelencia" de la sanidad madrileña. Así, ha sostenido que "es mentira que se estén maquillando las listas" aunque, en todo caso, abrirá "diligencias de información interna para volver a revisar todo" el sistema.

Según el periódico 'El País', dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los cirujanos, en base a unos documentos y correos aportados por el cirujano Alberto Martos, que denunció lo ocurrido ante la gerencia del centro sin lograr una respuesta.

Se recoge que 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital pasaron de la prioridad preferente (quienes deben ser intervenidos antes de 90 días) a la normal (operación antes de 180 días). De ese modo, los responsables ganaban tiempo para lograr que los pacientes fueran operados en plazo.

"He de decir que es mentira que se estén maquillando las listas, que es un mantra que se intenta hacer ver y que, desde luego, son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en el medio de comunicación", ha recalcado Matute.

De momento, la consejera ha descartado alguna dimisión o cese por este caso. "Tenemos que tener la información porque nosotros trabajamos con rigor técnico, pero yo velo porque nuestro sistema sanitario es excelente, sigue liderando las mejores listas de espera de toda España, lo vamos a seguir haciendo y día a día trabajamos por ello", ha subrayado a continuación.

Finalmente, ha recordado que la Orden 804/2016, de 30 de agosto, regula las instrucciones de gestión del Registro de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y que lo que busca es "la accesibilidad y la equidad" tanto quienes hacen uso del sistema sanitario madrileño.