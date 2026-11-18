Numerosas personas durante una concentración de la comunidad educativa, frente a la Consejería de Educación, a 5 de noviembre de 2026, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha defendido este miércoles que no se sentará a negociar con "minorías radicales" que no tienen voluntad de acuerdo y ha negado que haya "éxito de apoyo" a la huelga educativa en el sector.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha reivindicado que desde el Gobierno regional mantienen "la misma voluntad de negociación" de siempre en el marco de la mesa sectorial de Educación, "que es donde hay que negociar las cosas con los representantes legítimos del colectivo docente, porque son los representantes que ha elegido la inmensa mayoría de docentes".

Sin embargo, ha subrayado que no tiene voluntad de sentarse ni negociar con aquellos que están haciendo "una campaña política a favor de un partido político y, desde luego, con esas minorías radicales que están intentando imponer por la fuerza, con acoso, con persecución y con alteración del orden público", además de insistir en que la negociación está "impuesta" y no va a "prosperar".

Zarzalejo ha insistido en que se trata de una huelga "política, innecesaria e irresponsable" que está convocada por los sindicatos "de izquierda" y plataformas que no tienen representación en la mesa sectorial de educación.

NO HAN SEGUIDO LA CONSIGNA DE LOS QUE QUIEREN "QUEMAR MADRID"

Además, ha puesto el foco en que el seguimiento ha pasado de más del 40% en la primera jornada hasta varios días "por debajo del 3%". Los datos acumulados asegura que son "todavía mucho más claros", ya que alrededor del 60% de los docentes "no ha hecho ni un solo día de huelga, ni se ha sumado tampoco a los paros parciales convocados".

Es decir, ha desgranado que nueve de cada diez docentes madrileños no han hecho huelga o la han secundado como máximo cuatro jornadas. "No han seguido los docentes la consigna de los que quieren quemar Madrid. Y creo que los sindicatos deben escuchar lo que están diciendo todos estos datos de este balance del primer mes", ha ensalzado.

Considera la consejera que deben preguntar a los profesores si quieren parar ya esta huelga y que sean ellos mismos los que decidan "democráticamente quiénes quieren que les representen" a partir del 3 de diciembre que se celebrarán las elecciones en el sector.

"A pesar de un seguimiento bajo, seguimos muy preocupados por las consecuencias que esta huelga está teniendo sobre los alumnos. Hay centros en los que la huelga prácticamente no ha tenido incidencia, mientras que hay otros centros que están concentrando una parte muy importante de las clases perdidas", ha destacado, con incidencias superiores al 20%.

En concreto, la responsable educativa regional ha detallado que de 83 de los 345 institutos tienen una incidencia acumulada superior al 20% y en los colegios, aunque con un menor impacto, de los más de 800 colegios públicos, 53 centros superan el 20% y prácticamente uno de cada tres supera el 10%. "Tenemos que actuar sobre esta desigualdad en el impacto que está teniendo la huelga", ha señalado, además de volver a insistir en la afectación que está teniendo la huelga en las aulas.

En este contexto, ha informado de que este jueves se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la orden de modificación de servicios mínimos y se enviará a los centros la ampliación de estos servicios mínimos junto a las dos instrucciones para "garantizar la neutralidad institucional y docente en estos espacios".