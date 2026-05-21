La Comunidad defiende que origen del apellido nunca será "requisito" para ayudas y Vox exige políticas "para españoles"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de septiembre de 2024, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido este jueves que el origen del apellido nunca será "requisito" para una ayuda pública en la región, mientras que Vox le ha exigido políticas "para españoles".

En la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la consejera ha defendido que en Vox saben que el origen de los españoles no se puede tener en cuenta a la hora de conceder una ayuda. ¿Si no, ¿me pueden explicar cómo Ahmed Y., Mohammed M., Fátima B. o Ahmed H. consiguieron viviendas públicas en Extremadura en 2024 si estaban ustedes en el gobierno?", ha trasladado al diputado de Vox Javier Pérez Gallardo, quien le ha preguntado por la igualdad de oportunidades de los jóvenes madrileños en el acceso a recursos públicos.

Así, Dávila ha defendido que gobernar no es "lanzar eslóganes, ni enfrentar a unos jóvenes contra otros, ni repartir ayudas según el origen de un apellido" y ha subrayado que se prioriza "el arraigo, la integración, la convivencia y la contribución de cada persona a la sociedad".

"Sin importar si es García o Pérez, o Conceiçao, Tersch o De Meer, como sus líderes nacionales, de apellido extranjero, pero entiendo que para ustedes son igual de españoles que Abascal", ha lanzado.

Por otro lado, y sobre las ayudas en concreto dirigidas a los jóvenes, ha informado de que se han dado ayudas directas a más de 30.000 madres jóvenes porque para el Gobierno madrileño apoyar a la familia "es una prioridad", además de beneficiar a 15.000 jóvenes t familias con el Plan Vive.

Además, ha recordado ante Vox que para acceder a las ayudas de natalidad se exige ser española o tener residencia legal, y haber estado empadronada al menos 5 años. "El 100% de estas ayudas las han obtenido mujeres con arraigo. Además, una vez concedida, deben mantener la residencia aquí", ha recordado.

De su lado, Pérez Gallardo ha insistido en la petición de Vox de que las administraciones valoren tener en cuanto a los españoles primero cuando hay "recursos limitados".

De esta manera, ha puesto el foco en las "trampas" que hay en el padrón municipal y considera que no debe ser la figura del padrón "la clave para dar una ayuda u otra". "Yo creo que podemos poner una serie de mecanismos que de verdad aseguren que nuestros jóvenes realmente puedan tener esa prioridad en las ayudas", ha defendido.