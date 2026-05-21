Ayuso niega ante Vox que en Madrid se "regale nada a nadie por ser de fuera": "Prioridad nacional es cambiar a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). La política nacional vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que este martes, 19 de mayo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "totalmente falso" que en la región se "regale nada a nadie por ser de fuera" y ha afirmado que "prioridad nacional es cambiar al Gobierno de (Pedro) Sánchez".

"Les animo a hacer leyes porque esto de que las hagan otros y se coman el marrón otros... Ya les va dejando el discurso muy vacío", ha espetado en la sesión de control del Pleno a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha centrado su intervención en acusar al Ejecutivo autonómico de favorecer en las ayudas a migrantes y en exigir de nuevo "prioridad nacional".

Frente a ello, Ayuso ha reivindicado que en la Comunidad de Madrid "ya hace mucho tiempo" que están "exigiendo prioridad" para acceder a determinados servicios públicos y prestaciones, algo que desde Vox "ocultan".

"De hecho han copiado nuestro reglamento de vivienda pública en sus pactos de Aragón o de Extremadura para venir aquí a vendernos lo que ya venimos haciendo. Ayudas a la maternidad y paternidad, cinco años de empadronamiento. Ayudas para dependencia, cinco años. Pensiones no contributivas, diez años. Jóvenes del Plan VIVE, cinco años. Viviendas de especial necesidad, diez años. Acceso a vivienda protegida", ha enumerado la mandataria autonómica.

A renglón seguido, ha deslizado que Vox "desconoce, ignora o quiere ocultar" que las prestaciones sanitarias dependen del Gobierno central, pero ha advertido de que en urgencias y emergencias "jamás" van "a dejar a nadie morir a la puerta de un hospital", al tiempo que se combate el "turismo sanitario".

"¿Cuándo va a traer una sola ley, una sola ley a esta Cámara para poner negro sobre blanco lo que siempre vienen aquí a proponernos? ¿Por qué siempre salen a rescate de los señores del Gobierno cuando ustedes saben que la prioridad nacional es cambiar al Gobierno de Sánchez?", ha reclamado Isabel Díaz Ayuso para apostillar de nuevo que su Ejecutivo no tiene competencias en inmigración, extranjería o seguridad.

Ante las críticas de Moñino, Ayuso ha insistido en que Madrid es "la casa de todos los acentos", de los ciudadanos procedentes de otras partes de España pero también de "cualquier lugar del mundo a trabajar, a integrarse y a contribuir".

Es este espíritu, sostiene Ayuso, el que Sánchez quiere "reventar" con las regularizaciones de migrantes --recurridas por la Comunidad ante los tribunales-- que buscan "alimentar" a Vox y "desguazar todo lo que ha conseguido la gente en Madrid".

VOX PREGUNTA POR QUÉ AYUSO "IMPULSA" LA "INVASIÓN MIGRATORIA"

En cambio, Moñino ha señalado que Sánchez "impulsa la invasión migratoria" para "generar nuevos votantes que lo mantengan en el poder", aunque esto "suponga un colapso absoluto de los servicios públicos".

"La pregunta es ¿por qué lo hace usted? La mayor antisanchista del mundo mundial llama a extranjeros a nuestra región para vivir de las ayudas sociales sin trabajar", ha acusado la líder de Vox.

Es por ello que, ha advertido, de que tendrá que responder en el futuro al "joven español excluido de la ayuda al alquiler" o a la española de la subvención a la maternidad. "Serán los españoles olvidados, excluidos y marginados en Madrid quienes le respondan a usted muy pronto con un mensaje muy claro. Madrid 2027, prioridad nacional", ha rematado.