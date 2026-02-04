La Comunidad defiende participación de Ayuso en un evento en Mar-a-Lago donde se reconocerá su labor por la Hispanidad

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, junto al alcalde de la ciudad estadounidense de Austin, Kirk Watson. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles la participación de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un evento en el club Mar-a-Lago, donde se encuentra la residencia privada de Donald Trump en Florida, en el que se reconocerá su labor por la Hispanidad.

"Es un reconocimiento por la labor que realiza la presidenta, que realiza la Comunidad de Madrid, en favor de la Hispanidad", ha señalado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha defendido que están "muy orgullosos" de este reconocimiento y ha valorado que es "muchísimo mejor" que Estados Unidos reconozco la labor que está haciendo de la Comunidad de Madrid, que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que le reconoce un grupo terrorista como Hamás".

Isabel Díaz Ayuso participará por vídeo el próximo martes 10 de febrero en 'The Hispanic Prosperity Gala', un evento organizado por la plataforma Latino Wall Street. Fuentes de la Comunidad de Madrid han confirmado a Europa Press que Ayuso intervendrá en este evento como invitada a través de un vídeo. Al acto acudirán, entre otros, el presidente de Argentina, Javier Milei.

'The Hispanic Prosperity Gala' reúne a "líderes mundiales, empresarios y visionarios para promover la prosperidad estadounidense y fortalecer las alianzas comerciales y financieras estratégicas entre Estados Unidos y América Latina".