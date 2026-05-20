La Comunidad defiende el viaje del Rey a México para ver a la Selección: "No hace otra cosa que apoyar el deporte"

El Rey Felipe VI entrega el X Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano a la familia Luksic por su trayectoria empresarial, en el Palacio Real de El Pardo, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). El galardón destaca - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que siempre defenderán desde el Gobierno regional "las actuaciones del Rey" después de que Felipe VI haya aceptado la invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para asistir a un partido del Mundial de fútbol en el país latinoamericano. "No hace otra cosa que apoyar el deporte", ha expresado.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, después de que el Rey Felipe VI haya confirmado que asistirá el 26 de junio al partido que enfrentará a la selección española de fútbol con la de Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara tras aceptar la invitación en este sentido que le había formulado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Nosotros siempre defendemos las actuaciones que realice Su Majestad el Rey y las decisiones que tome la Casa Real que no hace otra cosa que apoyar el deporte", ha afirmado el consejero.

Lo ha señalado así después de las críticas de la oposición por el viaje a México de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que alertó sobre la "falta de seguridad" y acusó al Gobierno español y mexicano de "alentar el boicot" contra ella.

La presidenta de México se felicitó, por su parte, del "momento distinto" que vive la relación con España como lo prueba la próxima visita que hará el Rey y de que se haya avanzado en el reconocimiento de la historia y la cultura de México porque los conquistadores no llegaron para "civilizar a incivilizados".