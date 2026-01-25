La Comunidad denuncia un "apagón informativo" del Gobierno central ante las "más de 1.500" incidencias en Cercanías

Archivo - Un tren de Cercanías de Madrid - RENFE - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha denunciado este domingo el "apagón informativo" del Ejecutivo central antes las "más de 1.500 incidencias", según el Gobierno regional, registradas en 2025 en la red de Cercanías de Madrid.

En declaraciones a los medios en la presentación en la estación de Metro de Arganzuela-Planetario de las puertas de andén para lo nueva automatizada Línea 6, el consejero se ha referido a las cifras diferentes cifras de incidencias registradas por Renfe y las que aporta el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Según los datos que proporciona la empresa estatal, este tipo de episodios en la red madrileña habrían descendido un 10% respecto al 2024, mientras que el Gobierno regional sostiene que han aumentado un 50% (1.521), lo que supone "más de 1.500" incidencias, según ha señalado el consejero.

"Queremos saber qué se está haciendo. Lo que no podemos es seguir teniendo ese apagón informativo y que los madrileños, en este caso, que utilizan el transporte de Cercanías tengan esa inseguridad diaria, no ya por si se produce alguna incidencia mayor, sino porque no saben si van a llegar a su puesto de trabajo, si van a llegar al médico o si van a llegar a la universidad", ha lamentado el consejero.

Respecto a la diferencia entre los datos de las distintas instituciones, Jorge Rodrigo ha asegurado que las incidencias que registra el CRTM son "las que le comunican directamente Renfe y Adif", y que el Ejecutivo autonómico "no se está inventando los datos".

El consejero ha insistido en la "preocupación" por parte de la Comunidad sobre este asunto, y ha afirmado que han intentado comunicarse con el Ministerio de Transportes sin haber obtenido "ningún tipo de contestación", algo que achaca a que el Gobierno central "está más preocupado por sus casos de corrupción que por dedicarse a mejorar la vida de los madrileños y los españoles".