Comunidad denuncia "desinformación" de Renfe sobre mínimos por huelga ferroviaria y avisa de riesgo para movilidad

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha denunciado este jueves la "desinformación" por parte de Renfe sobre los servicios mínimos de cara a la huelga ferroviaria convocada para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero y ha advertido de "riesgo" para la movilidad en la región durante esas jornadas.

El CRTM remitió el pasado 30 de enero un requerimiento formal a Renfe solicitando, "con la máxima urgencia", información detallada sobre los servicios mínimos que se aplicarían durante las jornadas de huelga, sin que, a día de hoy, haya recibido respuesta.

Según han explicado desde el organismo madrileño, se solicitaba disponer de datos "concretos" sobre las circulaciones previstas con el objetivo de poder evaluar "adecuadamente" su impacto en la red de transporte público de la Comunidad de Madrid, así como adoptar, en su caso, "las medidas de coordinación necesarias para minimizar los perjuicios a los ciudadanos".

Frente a la "absoluta diligencia" del Consorcio, Renfe, con su falta de contestación, demuestra una vez más su "deslealtad institucional", según el CRTM. Un "nuevo episodio" que se suma a los "numerosos precedentes" de los últimos meses.

Ha citado así las "continuas incidencias en los servicios de Cercanías que afectan diariamente a miles de madrileños", sin que el CRTM reciba información previa ni posterior, a pesar de ser la autoridad competente en materia de planificación, ordenación y coordinación del transporte público en la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el Consorcio ha exigido que los servicios mínimos que establezca Renfe sean "suficientes y realistas" para garantizar la movilidad básica de los ciudadanos, especialmente en las horas punta, y tengan en cuenta que más de 650.000 viajeros diarios utilizan los servicios de Cercanías, "que se verán directamente afectados por estos paros".

En la misma línea, ha advertido que el sistema de transporte público regional, "que ya soporta una demanda cercana a los 5,7 millones de viajes diarios", no dispone de capacidad para absorber un trasvase "masivo" de usuarios procedentes del Cercanías.

"La diferencia de capacidad entre modos es concluyente: un tren de Cercanías puede transportar alrededor de 1.200 personas, mientras que un autobús apenas alcanza unas 80. Pretender sustituir trenes por autobuses es, sencillamente, inviable, por falta de vehículos, de conductores y por las propias limitaciones de la infraestructura viaria", han alegado desde el organismo.

En este contexto, desde el CRTM se "responsabiliza directamente a Renfe de las consecuencias que pueda tener la fijación de unos servicios mínimos insuficientes". Asimismo, ha subrayado que "deja constancia de que ha cumplido con su obligación de advertir con antelación del grave riesgo existente para la movilidad en la Comunidad de Madrid, así como de exigir la información imprescindible para poder ejercer sus funciones como autoridad del transporte en la región".