La Comunidad desactiva el nivel riesgo por frío ante el aumento de temperaturas previsto para los próximos días

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha desactivado el nivel de alto riesgo por frío en la región ante una previsión de aumento de las temperaturas para los próximos días, con una mínima prevista para este jueves de 0,1 grados bajo cero.

Tras una madrugada de este miércoles en la que los termómetros han marcado mínimas de 2,9 grados bajo cero, está previsto que los próximos días el mercurio vaya en aumento, según el Boletín de Olas de Frío publicado este lunes.

De cara a este jueves la previsión apunta a mínimas de 0,1 grados bajo cero, un aumento a 5,6 grados positivos de cara el viernes y una ligera caída hasta los 4,5 grados para la jornada del sábado día 10.

Este boletín recoge la evolución de temperaturas mínimas previstas para los tres próximos días elaborada a partir de la media de las temperaturas de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).