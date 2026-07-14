La Comunidad desarrolla una nueva variedad de garbanzo más resistente al frío y con mejores propiedades nutricionales

Nueva variedad de garbando 'Isidra' desarrollada por el IMIDRA de la Comunidad de Madrid
Nueva variedad de garbando 'Isidra' desarrollada por el IMIDRA de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 14 julio 2026 15:56
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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha desarrollado, a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), una nueva variedad de garbanzo, denominada 'Isidra', que destaca por su mayor resistencia a enfermedades, su adaptación a condiciones de frío y secano y unas mejores propiedades nutricionales y culinarias.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, ha conocido este martes este nuevo producto durante una visita a la finca experimental El Encín del IMIDRA, en Alcalá de Henares, donde se ha llevado a cabo el proyecto de investigación y mejora genética.

El objetivo de esta iniciativa es poner a disposición de los agricultores madrileños una variedad que puedan cultivar en la región y ofrecer posteriormente a los consumidores como un alimento tradicional optimizado, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Los investigadores han logrado una legumbre con una elevada resistencia a enfermedades causadas por hongos y una mayor tolerancia a las bajas temperaturas, lo que permite su siembra durante el invierno gracias a su buena capacidad de germinación. Además, presenta una buena adaptación a suelos áridos y de secano.

Desde el punto de vista nutricional, el nuevo garbanzo posee un elevado contenido en proteínas, fibra e hidratos de carbono y una menor presencia de antinutrientes, como el ácido fítico, lo que mejora su digestibilidad. También ofrece, según la Comunidad de Madrid, una alta calidad culinaria y buenas propiedades organolépticas.

'Isidra' se suma así a otras variedades desarrolladas por el IMIDRA como Amelia, Alcazaba, Elvira, Eulalia, Amparo, Inmaculada, Pilar, Lola y Carmen, todas ellas inscritas en el Registro de Variedades Comerciales con nombres de las investigadoras que participaron en su obtención.

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