La Comunidad desarrolla una nueva variedad de garbanzo más resistente al frío y con mejores propiedades nutricionales

Nueva variedad de garbando 'Isidra' desarrollada por el IMIDRA de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID
MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha desarrollado, a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), una nueva variedad de garbanzo, denominada 'Isidra', que destaca por su mayor resistencia a enfermedades, su adaptación a condiciones de frío y secano y unas mejores propiedades nutricionales y culinarias.
El viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, ha conocido este martes este nuevo producto durante una visita a la finca experimental El Encín del IMIDRA, en Alcalá de Henares, donde se ha llevado a cabo el proyecto de investigación y mejora genética.
El objetivo de esta iniciativa es poner a disposición de los agricultores madrileños una variedad que puedan cultivar en la región y ofrecer posteriormente a los consumidores como un alimento tradicional optimizado, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
Los investigadores han logrado una legumbre con una elevada resistencia a enfermedades causadas por hongos y una mayor tolerancia a las bajas temperaturas, lo que permite su siembra durante el invierno gracias a su buena capacidad de germinación. Además, presenta una buena adaptación a suelos áridos y de secano.
Desde el punto de vista nutricional, el nuevo garbanzo posee un elevado contenido en proteínas, fibra e hidratos de carbono y una menor presencia de antinutrientes, como el ácido fítico, lo que mejora su digestibilidad. También ofrece, según la Comunidad de Madrid, una alta calidad culinaria y buenas propiedades organolépticas.
'Isidra' se suma así a otras variedades desarrolladas por el IMIDRA como Amelia, Alcazaba, Elvira, Eulalia, Amparo, Inmaculada, Pilar, Lola y Carmen, todas ellas inscritas en el Registro de Variedades Comerciales con nombres de las investigadoras que participaron en su obtención.