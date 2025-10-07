La Comunidad descarta nueva Ley de Espectáculos a corto plazo y prevé que reforma de Las Ventas empiece en otoño de 2026

Archivo - Público durante el concierto en el WiZink Center del grupo 30 Seconds to Mars , a 27 de mayo de 2024, en Madrid (España). Thirty Seconds to Mars es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1998, que actualmente cuenta con Jared Le - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha descartado que la Comunidad de Madrid esté trabajando en una nueva Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) al considerar que la actual funciona y cumple con los requisitos de seguridad.

Así lo ha manifestado durante un desayuno informativo con periodistas en la sede de la Consejería, donde ha señalado que la Comunidad de Madrid no cuenta con un borrador de esta nueva ley, ni tampoco existen "perspectivas" para una nueva norma a corto plazo. Desde la Consejería señalaron hace meses que se estudiaba la posibilidad de una nueva ley para dar "mayor control y seguridad jurídica" a los espectáculos en Madrid.

Por otro lado, en cuanto a la reforma integral de la plaza de toros de Las Ventas, el consejero ha explicado que el proyecto está adjudicado, aunque todavía no se ha licitado la obra. Novillo ha abundado en que hay que encontrar un hueco entre las ferias taurinas que se celebran en el coso madrileño, y que ese momento podría ser al término de la Feria de Otoño de 2026 o, en todo caso, la del 2027.

El consejero ha recordado que las obras se desarrollarán en varias fases y no deberán interrumpir la actividad de la plaza de toros, un requisito fundamental en el proyecto. Las obras tendrán una duración estimada de cinco o seis años y buscarán el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad de la insfraestructura.

Preguntado por la posibilidad de utilizar el recinto como escenario musical, Novillo ha señalado que Las Ventas no funcionará como otros recintos donde se compaginan espectáculos deportivos y culturales en apenas horas --como el caso del Movistar Arena--, aunque tras la reforma no se descarta que puntualmente pueda acoger conciertos.