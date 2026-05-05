La Comunidad destaca la contribución de los ganaderos de toro bravo a "mantener el mundo rural en perfectas condiciones"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante la entrega de premios de la Asociación de Veterinarios de Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, asistió anoche a la entrega de premios de la Asociación de Veterinarios de Las Ventas, donde fue reconocido el ganadero Vitornio Martín y desde donde aprovechó para destacar la labor de los ganaderos de toro bravo para "mantener el mundo rural en perfectas condiciones".

Novillo incidió en lo "fundamental" de prestar apoyo a estos profesionales para que sigan adelante con su actividad, ya que "hacen una función medioambiental ecológica muy importante", según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

La Asociación de Veterinarios de Las Ventas reconoció a Vitorino Martín por la corrida 'in memorian' de junio del año pasado, en la que lidiaron Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez, quien salió a hombros por la puerta grande. Asimismo, también fue homenajeado Florencio Fernández 'Florito', mayoral del coso venteño durante 40 años y que se jubiló el pasado 12 de octubre.